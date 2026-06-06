Puebla capital escucha propuestas ciudadanas de seguridad

Como parte de las acciones para fortalecer la confianza ciudadana y construir políticas públicas con participación activa de la sociedad, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), participó en una mesa de trabajo interinstitucional en materia de seguridad pública entre el Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla.

El encuentro realizado en las instalaciones de la Universidad del Valle de Puebla (UVP), contó con la participación de consejeras y consejeros ciudadanos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), así como representantes del sector académico, empresarial, de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno estatal.

El presídium estuvo encabezado por la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, Guadalupe Victoria Gómez Robles; el secretario del Consejo, Erich Junghanns Diestel; la consejera de Vigilancia, María Elizabeth Gómez Flores; así como por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Bienestar Animal, José Guadalupe Tamayo García; y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Ecología y Medio Ambiente, María Guadalupe Madrazo Montiel.

La bienvenida estuvo a cargo del coordinador general del IMPLAN, Jesús Sánchez Reliac, quien destacó que estos espacios de diálogo permiten vincular la planeación, la operación institucional y la participación ciudadana en una misma dirección. “En temas tan sensibles como la seguridad pública, escuchar a la ciudadanía no solo permite conocer problemáticas específicas de colonias, juntas auxiliares y sectores sociales, sino también identificar áreas de oportunidad para anticiparnos, atender causas y construir soluciones con una visión más integral”, expresó.

Durante la mesa de trabajo, las distintas comisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública presentaron propuestas orientadas a fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la coordinación institucional.

La Comisión de Enlace Institucional y Proyectos Normativos, a través de la consejera María Elizabeth Gómez Flores y el consejero Javier Alejandro Rodríguez Domínguez, propuso un Protocolo de Intervención para la Atención de Personas en Situación de Calle con posible Enajenación Mental o Estado Psicológico Alterado, así como un Modelo Integral de Atención Humanizada, Trato Digno y Comunicación Institucional Sensible al Trauma, buscando fortalecer la actuación de los primeros respondientes con pleno respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la Comisión de Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, a cargo de la consejera Mitzi Cuadra Urbina, presentó una propuesta de trabajo para la prevención de la violencia feminicida, trata y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, incorporando la experiencia de organizaciones como ANTHUS A.C. y Fundación ECHO para generar sinergias entre instituciones y sociedad civil.

La Comisión de Prevención Social y Territorio, integrada por los consejeros Erich Junghanns Diestel, Alfonso de la Luna García y Román Mendoza Corral, compartió una propuesta de seguridad colaborativa y prevención del delito para zonas industriales, comerciales y comunitarias, destacando la importancia del sector educativo como aliado estratégico. Asimismo, presentaron una herramienta de análisis territorial basada en mapas de calor para identificar zonas de atención prioritaria en materia de seguridad, movilidad e infraestructura urbana.

El encuentro permitió también conocer las estrategias y programas que actualmente implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del titular de la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, Luis Javier Cervantes Gómez; la titular de la Dirección de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas, Nayeli Yolotzin Caporal Guillén; la titular de la Dirección de Programas de Prevención del Delito, Luz María Ángeles Hoyos; y el director operativo de la DGERI, Jorge Orea Euaristo, quienes presentaron las acciones institucionales en materia de prevención, atención a víctimas y respuesta inmediata.

Asistió también la directora especializada de Género de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Nayeli Cabrera Alcaide, quien refrendó la importancia de la coordinación interinstitucional y la perspectiva de género en las políticas de prevención y atención a víctimas.

En la clausura, la presidenta de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, Guadalupe Victoria Gómez Robles, agradeció la apertura de las autoridades y destacó que la diversidad de visiones —empresarial, académica, comunitaria, jurídica y social— es una de las mayores fortalezas de los Consejos de Participación Ciudadana para construir soluciones con un objetivo compartido: el bienestar de la comunidad.

El Gobierno de Pepe Chedraui y el IMPLAN agradecieron a la Universidad del Valle de Puebla por abrir sus puertas para generar este espacio de participación y coordinación entre ciudadanía, autoridades y academia.

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