DIF Puebla Capital entrega 9 mil despensas en Santa María Xonacatepec

Con el firme compromiso de fortalecer el bienestar social y la seguridad alimentaria, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital MariElise Budib se realizó la entrega de más de 9 mil despensas del programa “Alimentación Imparable”, en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

La presidenta del Patronato MariElise Budib señaló que a través de la distribución de despensas, “Alimentación Imparable” contribuye a mejorar la nutrición de las familias poblanas, promoviendo condiciones de vida más dignas y saludables. Esta acción forma parte de una estrategia integral que busca reducir las brechas sociales y garantizar el acceso a alimentos básicos.

“Estás despensas son una forma de acompañar, de estar cerca, de ayudar, a que sus hogares tengan un poco más de estabilidad, porque cuando hay alimento en la mesa cambia todo, hay más energía, mejor ánimo, mejor salud, las niñas y los niños pueden enfocarse en la escuela, las mamás y los papás pueden salir adelante con mayor tranquilidad. Desde el DIF Puebla Capital queremos ser un espacio cercano, que escucha, atiende y busca soluciones reales a lo que viene día a día. Pepe y yo queremos que tengan la certeza de que cuentan con nosotros”, señaló.

Este programa tiene como objetivo principal brindar apoyo directo a sectores prioritarios de la población, tales como niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes enfrentan mayores desafíos para acceder a una alimentación adecuada.

El éxito de este programa se encuentra vinculado estrechamente a las iniciativas de la actual administración, misma que impulsa acciones coordinadas para el desarrollo social y el fortalecimiento comunitario, así lo afirmó el director general del DIF Puebla Capital Jesús Alejandro Cortes Carrasco.

“Desde el inicio de esta administración, una de las principales políticas públicas del Gobierno de la Ciudad ha sido, y seguirá siendo, disminuir la carencia alimentaria en Puebla Capital, así como mejorar el estado nutricional de los grupos prioritarios”, afirmó.

Con este tipo de esfuerzos, se reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla de seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan, construyendo una ciudad más justa, solidaria e incluyente.

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