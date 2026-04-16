Lotería Nacional lanza álbum con 20 billetes retro de Mundiales 1970 y 1986

La Lotería Nacional presentó, en colaboración con Panini, el “Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol“, una colección gratuita de 20 billetes que recrea los emitidos durante los Mundiales de 1970 y 1986 en México.

El lanzamiento se realizó en el marco de los 10 Sorteos Zodiaco (siete ordinarios y tres especiales) que concluirán el 5 de julio, y busca evocar la memoria de México como anfitrión de copas mundiales a través de piezas históricas.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que en la Cuarta Transformación la institución de 255 años une esfuerzos con Panini para “llevar la memoria al espacio cotidiano de la gente”.

Marina Benavides, directora general de Panini México, señaló que la colaboración refleja la coincidencia entre la lotería y los álbumes coleccionables como “rituales familiares” que pasan de padres a hijos.

Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, afirmó que el álbum “acerca, democratiza e incluye”, conectando la identidad nacional con una narrativa global.

Detalles de la colección

La colección inicia con el Sorteo Zodiaco Especial número 1742 del 19 de abril de 2026. Por cada una de las 10 emisiones se pondrán en circulación dos cachitos, sumando 20 piezas que integrarán el álbum retro, disponible de forma gratuita en puntos de venta y en miloteria.mx.

Los billetes adquiridos por canales electrónicos permitirán descargar una versión digital del álbum para dispositivos móviles o computadoras.

En la presentación participaron ex integrantes de la Selección Nacional: Alberto García Aspe, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Manuel Negrete Arias, Félix Cruz Barbosa-Ríos, y la ex seleccionada Alicia Vargas “La Pele mexicana”. García Aspe, mundialista en tres ocasiones, afirmó que el álbum retro representa “memoria, identidad e ilusión”, y que cada cachito es “un pedazo de historia que la gente podrá tener en sus manos”.

Vargas, quien formó parte de la selección femenil de 1971 que también se honra en esta colección, declaró que el fútbol “no era nada más para hombres, sino también para mujeres”.

Te recomendamos: