Taylor Swift participará en Toy Story 5 con canción inédita

Después de tantas especulaciones, la cantante Taylor Swift confirmó su participación en la nueva película de Disney y Pixar, Toy Story 5, la cual se estrenará en junio de 2026. La artista anunció en sus redes sociales que escribió e interpretó una canción inédita creada especialmente para la cinta.

La cantante estadounidense compartió que este proyecto tiene un gran significado en su carrera, ya que se trata de películas que ella veía desde su infancia.

Además, la noticia terminó con las teorías que circulaban en internet sobre una campaña promocional que utilizaba las iniciales “TS”, las cuales sus fanáticos ya asociaban con ella desde hacía semanas.

“Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?”, escribió la cantante en su cuenta de X.

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¿Cuál sera la trama de la nueva película?

En esta quinta entrega, el conflicto principal girará en torno a la rivalidad entre los juguetes tradicionales y la era digital. Los juguetes tendrán que adaptarse a una nueva forma de entretenimiento que amenaza con dejarlos en el olvido.

Cuando Bonnie, su dueña, recibe un dispositivo electrónico: una tableta interactiva con forma de rana llamada Lilypad, la cual absorbe por completo el interés de la niña y obliga a los juguetes clásicos a enfrentarse al reto de la tecnología.

Taylor Swift’s original song, “I Knew It, I Knew You” from Toy Story 5 is yours this Friday. pic.twitter.com/yKycpWcyXO — Pixar (@Pixar) June 1, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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