Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en una discreta ceremonia civil celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall, de Londres. La pareja decidió formalizar su relación en un evento privado al que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos.

De acuerdo con medios internacionales, la boda reunió a menos de diez invitados, convirtiéndose en una celebración alejada de los reflectores y del glamour habitual que rodea a las figuras del entretenimiento.

Tras intercambiar sus votos, los recién casados abandonaron el recinto entre felicitaciones y una lluvia de confeti lanzada por los asistentes.

The best beginning of a relationship I’ve ever heard:



“We sat next to each other and realised we were reading the same book, which is crazy. It’s called Trust [by Hernán Díaz] and I had just finished the first chapter and I told her and she looked at me and said, ‘I just… pic.twitter.com/a1n1FydLuD — Aubrey Strobel (@aubreystrobel) May 31, 2026

El enlace se llevó a cabo en uno de los registros civiles más emblemáticos de Londres, testigos citados por la prensa británica describieron la ceremonia como rápida y sencilla. Algunos incluso aseguraron que inicialmente no reconocieron a la pareja debido al reducido número de invitados y a la discreción con la que se desarrolló el evento.

Luego de conducir el trámite civil, Dua Lipa y Callum Turner dejaron el lugar a bordo de un taxi tradicional negro londinense, acompañados por algunos familiares y un pequeño equipo de seguridad.

La ceremonia habría sido solo el primer paso de las celebraciones, ya que la pareja planea realizar una fiesta mucho más amplia en próximos días.

Editor: Edgar Espinoza

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