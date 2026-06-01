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Agreden a león con pedrada en zoológico de Guadalajara

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“Gatito, levántate wey”, gritaba el hombre antes de agredirlo. / Foto: Redes sociales.

Se viralizó en redes sociales un video en el que se observa una agresión contra un león dentro de un zoológico de Jalisco, las imágenes causaron que los usuarios soliciten que se identifique al responsable y que enfrente las consecuencias

En el video se puede ver el momento en que un individuo avienta una piedra al león y el animal se levanta debido al golpe recibido mientras se encontraba descansando sobre el suelo.

También se escucha como el agresor grita “Gatito, levántate wey”  al momento que lanza la piedra, que termina golpeando su cabeza.

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Hasta el momento ni las autoridades del estado, así como del zoológico, no han dado un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos, tampoco se sabe si hay una investigación en proceso sobre la persona que aparecen en el video, mientras que el video continúa generando reacciones y llamados para que se aclare lo ocurrido. 

En Jalisco, según el Código Penal del Estado, provocar lesiones a un animal o no cuidarlo debidamente se sanciona con multas económicas y penas de 6 meses a 3 años de prisión, si la agresión causa la muerte, el castigo se eleva de 2 a 4 años de cárcel.

Editor: Diego González

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