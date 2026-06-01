Agreden a león con pedrada en zoológico de Guadalajara

Se viralizó en redes sociales un video en el que se observa una agresión contra un león dentro de un zoológico de Jalisco, las imágenes causaron que los usuarios soliciten que se identifique al responsable y que enfrente las consecuencias.

En el video se puede ver el momento en que un individuo avienta una piedra al león y el animal se levanta debido al golpe recibido mientras se encontraba descansando sobre el suelo.

También se escucha como el agresor grita “Gatito, levántate wey” al momento que lanza la piedra, que termina golpeando su cabeza.

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En redes sociales reportan agresión contra león del Zoológico Guadalajara, en el vídeo se aprecia cómo le cae una piedra al ejemplar y se escucha al agresor decir "Gatito, levántese wey"… https://t.co/9jOQ3Ez1iO pic.twitter.com/PZtgbQ3FH0 — Meganoticias GDL (@Meganoticias) June 1, 2026

Hasta el momento ni las autoridades del estado, así como del zoológico, no han dado un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos, tampoco se sabe si hay una investigación en proceso sobre la persona que aparecen en el video, mientras que el video continúa generando reacciones y llamados para que se aclare lo ocurrido.

En Jalisco, según el Código Penal del Estado, provocar lesiones a un animal o no cuidarlo debidamente se sanciona con multas económicas y penas de 6 meses a 3 años de prisión, si la agresión causa la muerte, el castigo se eleva de 2 a 4 años de cárcel.

Editor: Diego González

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