¿Cómo evitar que el gusano barrenador afecte a tus mascotas?

Si tu perro o gato tiene una herida abierta, huele mal o muestra larvas en la piel, puede tratarse del gusano barrenador, una plaga que avanza por México. Los perros son la segunda especie más afectada en el país, con 696 casos activos registrados; los gatos suman 10 casos. La infestación causada por las larvas de Cochliomyia hominivorax destruye tejido vivo, provoca dolor intenso y puede ser mortal para el animal si no se trata a tiempo.

El gusano barrenador es la etapa lavaria de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas; además, se alimenta de tejido vivo; sin tratamiento puede alcanzar músculo, hueso o incluso cavidades corporales.

El Organismo Internacional Regional de Salud Agropecuaria (OIRSA) clasifica los casos en tres niveles de gravedad: leve, una sola herida, menos de 10 larvas visibles y sin fiebre; moderado, una o más heridas con profundidad moderada, 10 y 30 larvas, necrosis localizada, mal olor y posible decaimiento; crítico, más de 30 larvas, múltiples zonas infestadas, heridas profundas con necrosis extensa y riesgo vital si no es atendido de inmediato.

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En caso de alguna sospecha, es necesario acudir al veterinario de forma inmediata, debido a que es una emergencia para la salud del animal. Por su parte, el médico veterinario debe aplicar un larvicida tópico.

Como medida de prevención, se recomienda revisar a tu mascota cada día, evitar que duerma al aire libre sin protección, especialmente si tiene heridas, y mantener cualquier cortadura cubierta y limpia.

Al corte del 27 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) registran 2 mil 100 casos activos en todo el país, distribuidos en 21 estados. Asimismo, el gusano ya también afecta a personas con 27 casos activos.

Editor: Diego González

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