Trabajadores realizan paro laboral en centro de distribución de Almecatla

La mañana de este viernes, trabajadores del centro de distribución de Bonafont y Danone, ubicado en la zona de San Lorenzo Almecatla, realizaron un paro de labores en protesta por el presunto incumplimiento en el pago de utilidades, además de diversas inconformidades relacionadas con sus condiciones laborales y la representación sindical.

La movilización inició alrededor de las 07:00 horas, antes del comienzo del turno laboral. Aproximadamente 100 empleados se concentraron en las instalaciones y bloquearon el acceso como medida de presión para exigir tanto a la empresa como a las autoridades sindicales una respuesta a sus demandas.

Los inconformes señalaron que el principal motivo de la protesta fue el bajo monto recibido por concepto de reparto de utilidades. Indicaron que algunos trabajadores percibieron cantidades menores a mil pesos, mientras que otros aseguraron haber recibido apenas 100 pesos, situación que calificaron como injusta debido al nivel de ventas registrado durante el último año.

#Puebla 🗣️ Trabajadores del centro de distribución de la empresa Bonafont y Danone ubicado en San Lorenzo Almecatla, realizan un paro de labores en protesta por el pago de utilidades.



Con información de @Mau_Jimenz pic.twitter.com/LCY2D70OpL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 29, 2026

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Asimismo, comentaron que en ejercicios anteriores el reparto era complementado con bonos que superaban los 20 mil pesos; sin embargo, en esta ocasión, afirmaron que los montos entregados no alcanzaron ni los 10 mil pesos.

Otra de las inconformidades expresadas por los trabajadores fue el descontento con la labor de la Confederación Mexicana Sindical, organismo al que acusan de no defender sus derechos laborales ni supervisar las condiciones de trabajo dentro de la empresa.

Los empleados aseguraron que, pese a intentar entablar diálogo con sus representantes sindicales, no han obtenido respuesta ni atención a sus peticiones.

El paro laboral se mantendrá durante el transcurso del día, mientras los trabajadores esperan una solución a sus demandas. De no existir acuerdos, advirtieron que podrían retomar las protestas el próximo lunes hasta ser atendidos.

Editor: César A. García

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