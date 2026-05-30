¿Reconoces los síntomas clave de un tumor cerebral?

El Instituto Nacional de Cancerología alertó a la población sobre la importancia de detectar los síntomas asociados a tumores cerebrales, ya que reconocer las señales de manera oportuna puede marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico de los pacientes.

De acuerdo con especialistas, uno de los síntomas más frecuentes son los dolores de cabeza persistentes, especialmente cuando aumenta la intensidad en las mañanas o las que despiertan a la persona mientras duerme. También pueden presentarse náuseas, vómitos, problemas de visión, perdida de equilibrio, dificultades para hablar o recordar información.

Los expertos señalaron que otros signos de alerta son las convulsiones repentinas, debilidad en brazos y piernas, cambios de personalidad, confusión y alteraciones en la audición o la coordinación motriz.

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Aunque algunos síntomas pueden parecer comunes, la persistencia o combinación de varios de ellos, es motivo para acudir al médico.

El instituto explicó que los síntomas pueden variar dependiendo la zona del cerebro afectada por el tumor. Especialistas también advirtieron que algunos tumores cerebrales crecen lentamente y presentan señales sutiles durante meses o incluso años, lo que complica su detección temprana. Sin embargo, pueden avanzar rápidamente y generar síntomas severos en cuestión de semanas.

Ante ello, el llamado principal no es ignorar molestias persistentes y acudir a revisión médica para recibir un diagnóstico oportuno, especialmente si existen dolores de cabeza intensos acompañados de otros síntomas.

Editor: Arturo Medina