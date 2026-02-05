En Puebla, descartan cubrebocas obligatorio en escuelas por casos de sarampión

A pesar del incremento de contagios de Sarampión, el secretario de Salud de Puebla, Joaquín Espidio Camarillo descartó la aplicación del uso obligatorio de cubrebocas en escuelas para evitar la propagación del virus.

En entrevista, el funcionario indicó que ya suman 44 casos confirmados de sarampión en la entidad, de un total de 159 casos probables analizados por la dependencia.

​A pesar del incremento en las cifras, aseguró que la situación se mantiene controlada, incluso destacó que cerca de 64 casos han sido descartados por laboratorio, además que Puebla, es la entidad con menos contagios en el país.

Sobre la posible implementación del uso obligatorio de cubrebocas en escuelas como en Guadalajara, el secretario descartó dicha medida en la entidad. “No lo consideramos en este momento. En este momento, no”, sentenció.

Joaquín Espidio destacó que la mayoría de contagios de Sarampión en la entidad corresponden a personas de entre 20 a 45 años de edad, lo que atribuyó a que el 99 por ciento de los niños en Puebla están vacunados, como resultado de una jornada que se realizó el año pasado en primarias.

No obstante, anunció que se llevará a cabo una nueva jornada de verificación de cartillas para los alumnos de primer año de primaria, pues insistió que con vacuna no hay sarampión, y afirmó que hay dosis suficientes para la población.

