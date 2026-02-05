Puebla capital implementa “Feria Segura” para mejorar prevención en juegos mecánicos

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía mediante la implementación de acciones preventivas en materia de gestión de riesgos y protección civil, orientadas a salvaguardar la integridad de las familias en espacios públicos y privados.

Se impulsa el programa Feria Segura, cuyo objetivo es fortalecer las medidas preventivas para la correcta instalación, operación y supervisión de juegos mecánicos, espectáculos públicos, tradicionales y ferias en espacios autorizados.

Contempla la realización de mesas de trabajo con representantes de organizaciones feriales, así como inspecciones permanentes para verificar que los juegos mecánicos cumplan con condiciones básicas de seguridad, como instalaciones eléctricas en buen estado, estabilidad estructural y equipamiento de emergencia, como parte de las acciones realizadas por su titular Karina Asunción Romero Sainz, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Asimismo, se revisa que las personas prestadoras de estos servicios cuenten con la documentación correspondiente, como la autorización de la Secretaría General de Gobierno y pólizas de seguro con responsabilidad civil. De manera complementaria, se imparten pláticas de capacitación sobre el uso y manejo de extintores, primeros auxilios y la correcta instalación de juegos mecánicos e instalaciones eléctricas.

Durante el año 2025, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, atendió 468 solicitudes para la emisión de constancias de cumplimiento de medidas preventivas de seguridad.

De igual forma, el Gobierno de la Ciudad desarrolla el programa Distintivo “Hotel Seguro”, cuyo propósito es verificar que los hoteles cuenten con medidas preventivas adecuadas en materia de protección civil, especialmente ante la próxima celebración del Mundial de Futbol. Este programa incluye mesas de trabajo con representantes de cámaras de comercio y turismo, así como el registro y revisión de los Programas Internos de Protección Civil, que consideran dictámenes estructurales, eléctricos y de gas, entre otros.

Actualmente, 139 hoteles cuentan con su Programa Interno de Protección Civil registrado y vigente. Además de las revisiones físicas y la emisión de observaciones para subsanar posibles incumplimientos, se otorgará el distintivo correspondiente como una medida visible para los usuarios, fortaleciendo la confianza y la seguridad.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono (222) 309 46 00, Ext. 6040. Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de prevenir riesgos y construir entornos más seguros en favor de toda la ciudadanía.

Te recomendamos: