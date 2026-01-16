Cabildo de Puebla avala homenaje a Margarita Maza Parada

En Sesión Extraordinaria del Cabildo de Puebla, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui, fue aprobado por unanimidad el punto de acuerdo por el que se instruye la implementación de la leyenda “2026, año de Margarita Maza Parada” en toda la documentación que se genere para las comunicaciones oficiales, internas y externas, de las dependencias y entidades de la administración pública municipal durante el ejercicio fiscal 2026.

Las y los integrantes del Cabildo coincidieron en que esta disposición permitirá unificar los criterios de identificación institucional en los documentos oficiales, además de rendir homenaje a una figura histórica cuya trayectoria representa valores fundamentales para la vida pública del país.

