UDLAP inicia su temporada cultural de Primavera 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) inauguró su temporada cultural Primavera 2026 al ser sede de la preparación y del concierto de los ganadores del MetOpera Laffont Competition Distrito México 2025, actividades previas a la competencia regional que se realizará en Denver, Colorado, Estados Unidos.

En el concierto, celebrado en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, que marcó el primer evento del año de la Dirección de Actividades Culturales de la UDLAP y reafirmó el compromiso de la institución con la excelencia artística, los asistentes disfrutaron de las grandiosas interpretaciones de los tenores Misael Corralejo y Fernando Alonzo, quienes interpretaron el repertorio trabajado durante su estancia en la UDLAP, acompañados al piano por los maestros Ted Taylor, Andrés Sarre y José Luis Trujillo, ofreciendo al público una muestra del rigor y gran nivel que caracteriza a la competencia.

Cabe comentar que, previo a esto, los cantantes ganadores del Distrito México, además de preparar este repertorio, realizaron una estancia formativa en el campus de la UDLAP, donde participaron en sesiones individuales de técnica vocal, interpretación musical, asesoría escénica y coaching de liderazgo, impartidas por maestros de amplia trayectoria en el ámbito operístico internacional.

Al arranque de este concierto, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, destacó la relevancia de este tipo de trabajo en conjunto: “El hablar de la colaboración de extranjeros en nuestro país habla muy bien de los proyectos culturales, porque justo es lo que tenemos que buscar en las relaciones con otros países, relaciones que generen una sinergia virtuosa, y este proyecto lo demuestra; prueba de ello es que cuando los chicos ganan la competencia, se vienen a preparar aquí a la universidad”. Asimismo, expresó que este año hubo cinco ganadores y esta noche escuchamos a dos de ellos.

Por su parte, Ragnar Conde, actual director del Distrito México del MetOpera Laffont Competition, resaltó la exigencia del proceso formativo realizado en la UDLAP, ya que prepararse como cantante de ópera es similar a un deporte de alto rendimiento. Finalmente, explicó que los ganadores continuarán su preparación rumbo a la siguiente fase: “Estos cinco cantantes se están preparando para presentarse el próximo 7 de febrero en Denver, Colorado, en la etapa regional. Si son seleccionados, avanzarán a la semifinal, donde tendrán la oportunidad de cantar directamente en el escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York, una de las casas de ópera más importantes del mundo”.

Cabe comentar que durante el concierto y en esta etapa de formación, estuvieron acompañados y guiados por Ted Taylor, coach vocal; Ragnar Conde, coach de actuación; Michael Sylvester, instructor vocal; así como la maestra Joan Mitchell, precursora del Distrito México, cuya gestión permitió que esta competencia internacional del Metropolitan Opera House de Nueva York se estableciera en el país, abriendo oportunidades de proyección internacional para jóvenes cantantes mexicanos.

Con esta vinculación realizada con el San Miguel MetOpera Trust, organizador de la competencia de México, la UDLAP refrenda su papel como plataforma de formación, encuentro y proyección internacional para jóvenes talentos, así como su liderazgo en la promoción de las artes escénicas en México.

