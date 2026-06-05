Impulsan cultura de la denuncia con jornada ciudadana en Puebla

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del tejido social orientada a fortalecer la cercanía institucional, promover la prevención del delito y fomentar la participación ciudadana mediante la denuncia, se realizó una jornada integral de proximidad social impulsada por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada en Puebla por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Las actividades fueron coordinadas de manera interinstitucional bajo el liderazgo de la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de priorizar el diálogo directo con la población, la atención ciudadana y la difusión de herramientas de prevención, seguridad y protección social, a fin de consolidar una relación de confianza entre autoridades y sociedad.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades, entre las que destacan la entrega de folletos informativos sobre los derechos de las mujeres y mecanismos de atención; difusión de información sobre la línea de denuncia ciudadana 088; actividades de proximidad social y orientación turística; interacción comunitaria mediante las botargas institucionales “Los Sargentos Justo y Paz”, así como una exposición fotográfica sobre la participación de la Guardia Nacional en el Plan DN-III-E.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de trabajar de manera cercana con la sociedad para fortalecer la prevención, la confianza ciudadana y la cultura de la denuncia como pilares para la construcción de la paz y la seguridad en la entidad.

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