Colapsa tren de aterrizaje de avión en Alemania; deja varios heridos

Varios miembros de la tripulación de un avión Boeing 787 de Lufthansa resultaron heridos este jueves luego de que el tren de aterrizaje delantero de la aeronave colapsara de manera inesperada mientras se encontraba estacionada en una puerta de embarque del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. De acuerdo con la aerolínea, los pasajeros aún no habían abordado el vuelo al momento del incidente.

Lufthansa informó que tanto integrantes de la tripulación como personal de tierra se encontraban a bordo cuando ocurrió el percance, registrado alrededor de las 10:45 GMT. La compañía señaló que varios trabajadores sufrieron lesiones y recibieron atención médica, aunque no precisó la gravedad de las heridas. El vuelo afectado, identificado como LH450, tenía como destino la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

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Imágenes captadas en el lugar mostraron varios vehículos de emergencia alrededor de la aeronave de fuselaje ancho, que quedó inclinada hacia adelante tras el colapso del tren de aterrizaje delantero. Las autoridades aeroportuarias y la aerolínea iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incidente.

Por su parte, Boeing confirmó que está al tanto de lo sucedido y que brinda apoyo a Lufthansa durante las indagaciones. El Boeing 787-9 forma parte de la estrategia de modernización de la flota de la aerolínea alemana, que busca retirar gradualmente aviones menos eficientes y simplificar sus operaciones con aeronaves de nueva generación.

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🔸 Un Boeing 787-9 de Lufthansa a subi l’effondrement de son train d’atterrissage alors qu’il était stationné au parking de l’aéroport de Francfort. pic.twitter.com/INidkuAuPm — Little Think Tank (@L_ThinkTank) June 4, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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