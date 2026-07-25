Jóvenes de Tecamachalco podrán estudiar salud en su municipio

El gobernador Alejandro Armenta autorizó la construcción del quinto plantel de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en Tecamachalco, un proyecto gestionado por el diputado local de Morena, Andrés Villegas, junto con el hoy presidente municipal Mateo Hernández.

El centro universitario estará en el “mercado de Ayocuan”, un proyecto que dañó las arcas municipales de Tecamachalco y den que estuvo en contra desde un inicio el legislador, Andrés Villegas.

Este 24 de julio por fin su petición fue escuchada. El alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández aprovechó la visita del gobernador para la entrega de apoyos del Programa de Obra Comunitaria.

Ahí le pidió al gobernador construir la Universidad de la Salud, y regresarle el uso educativo al inmueble.

En el evento, el gobernador Alejandro Armenta tomó la palabra y dijo: “Por eso vengo a decirle a Tecamachalco que les autorizo la Universidad de la Salud aquí en Tecamachalco”, expresó el gobernador Armenta durante el evento.

La solicitud había sido presentada semanas atrás en una asamblea municipal, donde el diputado Villegas y el presidente municipal Hernández plantearon ante el mandatario estatal la necesidad de ampliar la oferta educativa en la región.

Andrés Villegas destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y subrayó que el objetivo es que los jóvenes de Tecamachalco ya no tengan que salir del municipio para estudiar una carrera en el área de la salud.

“Así trabaja un diputado por su municipio: gestionando resultados. Gracias, gobernador, por escuchar a nuestra gente. Aquí seguimos cumpliendo”, señaló Villegas.

Con esta autorización, Tecamachalco se sumará como el quinto plantel de la Universidad de la Salud, fortaleciendo las oportunidades educativas para las nuevas generaciones de la región.

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