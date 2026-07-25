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Rally por la Inclusión promueve empatía en San Pedro Cholula

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Foto: Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Con el respaldo del Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado y el Congreso del Estado, se llevó a cabo en San Pedro Cholula el Rally por la Inclusión, iniciativa impulsada por la regidora de Igualdad Sustantiva, Liz Minto.

Personal del Ayuntamiento y sus familias participaron en diversas dinámicas orientadas a fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad, con el propósito de fortalecer la inclusión, la igualdad y la sensibilización social.

Durante la actividad, Liz Minto agradeció el respaldo de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, por impulsar acciones que contribuyen a la construcción de una sociedad más incluyente, igualitaria y con perspectiva hacia los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

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