LeBron James confirma su llegada a los 76ers de Filadelfia

LeBron James anunció que jugará con los 76ers de Filadelfia, poniendo fin a su etapa con Los Angeles Lakers tras ocho temporadas en la franquicia californiana.

El basquetbolista de 41 años disputará su temporada número 24 en la NBA, ampliando su récord y convirtiendo a Filadelfia en el cuarto equipo de su carrera.

A través de redes sociales, explicó que necesitó varias semanas para decidir su futuro, luego de plantearse la posibilidad de retirarse al finalizar la temporada pasada.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA aseguró que aún mantiene la motivación para competir y buscar un nuevo campeonato antes de poner fin a su carrera.

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“Todavía amo de verdad este juego y aún tengo más que dar”, escribió el alero, quien afirmó que esta será la última decisión de su trayectoria profesional.

Asimismo, expresó su confianza en ayudar a los 76ers a convertirse en un equipo campeón y dijo sentirse emocionado por iniciar una nueva etapa en Filadelfia.

LeBron James conquistó títulos con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, por lo que buscará levantar un campeonato con una cuarta franquicia.

Durante su paso por los Lakers, el jugador ganó el título de 2020 y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA, al superar a Kareem Abdul-Jabbar.

another championship.



I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time.



Thank you LA. Miami I’ll forever love and Northeast Ohio will always home!



🙏🏾🫡👑 — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

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