Armenta encabeza Cabalgata en honor a Santiago Apóstol

En el marco de la Cabalgata en honor a Santiago Apóstol, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la riqueza cultural, histórica y turística de Chignahuapan, al reconocer que sus tradiciones fortalecen la identidad de Puebla y proyectan al Pueblo Mágico como uno de los destinos más representativos del estado.

“Quiero decirles que Chignahuapan es un lugar maravilloso, tienen un lugar hermoso, es un rincón de México y del mundo espectacular. Siéntanse orgullosos de su tierra”, expresó el mandatario estatal ante las y los asistentes.

Como parte de esta celebración, el titular del Ejecutivo montó a caballo y recorrió cuatro kilómetros junto con más de tres mil jinetes, quienes partieron de la Iglesia del Honguito en un ambiente de unidad, respeto y orgullo por las tradiciones que distinguen a este municipio.

El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, resaltó que esta festividad cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y reúne a participantes de todas las edades, entre ellos un jinete de 95 años, ejemplo del arraigo que mantiene viva esta tradición entre las familias.

Por su parte, la señora Lucía Soria señaló que la presencia del gobernador, por segunda ocasión en esta festividad, despertó gran entusiasmo entre las y los participantes, quienes consideran que su asistencia representa un reconocimiento al valor de las costumbres que forman parte de la historia y la identidad de Chignahuapan.

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