SSC Cholula recupera tractocamión y remolque con reporte de robo

Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) recuperó, en hechos distintos registrados en la junta auxiliar de San Juan Tlautla, un tractocamión y un remolque tipo jaula que contaban con predenuncia de robo.

En una primera intervención, elementos de la SSC Cholula atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias sobre la posible ubicación, mediante sistema de geolocalización (GPS), de un tractocamión con predenuncia de robo presentada ese mismo día. Con base en las coordenadas proporcionadas, los oficiales se trasladaron a la junta auxiliar de San Juan Tlautla, donde localizaron un tractocamión marca Kenworth, modelo 2006, color vino con gris, cuyas características coincidían con las de la unidad reportada.

Horas más tarde, durante los recorridos nocturnos de seguridad y vigilancia, policías municipales atendieron un reporte ciudadano sobre un remolque aparentemente abandonado. Al arribar al mismo punto, localizaron un remolque tipo jaula marca Comarca, modelo 2023, sin placas de circulación. Tras verificar su estatus mediante el número de serie, se confirmó que contaba con predenuncia de robo y que correspondía a la unidad de carga del tractocamión recuperado previamente.

Como resultado de ambas acciones, el tractocamión y el remolque fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones correspondientes.

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