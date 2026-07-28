Hallan a hombre sin vida en barranca de colonia Santa Catarina

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por el homicidio de un hombre que fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en una barranca de la colonia Santa Catarina, luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la calle Duraznos, junto a las canchas de la colonia, donde policías municipales localizaron a la víctima tendida sobre el suelo con diversas lesiones provocadas por disparos. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Como parte de las diligencias ministeriales, especialistas en criminalística realizaron el levantamiento de indicios y documentaron que el cuerpo presentaba impactos de bala en el mentón, el tórax y la espalda.

#Seguridad En la colonia Santa Catarina un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a disparos durante la madrugada de este martes, el cuerpo de la víctima fue abandonado en una barranca cercana a las canchas deportivas de la comunidad perteneciente a la ciudad de Puebla.… pic.twitter.com/K2u8nClOsF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 28, 2026

Además, en el sitio fueron asegurados siete casquillos percutidos y dos teléfonos celulares, evidencia que será integrada a las investigaciones para reconstruir la mecánica de los hechos.

La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, permanece sin identificar y fue registrada oficialmente como Desconocido 96/2026/CGEIHD. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar la causa precisa de la muerte.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para definir el móvil del ataque y establecer la identidad del o los agresores, además de solicitar el apoyo de la ciudadanía para lograr el reconocimiento de la víctima y aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

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