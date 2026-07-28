Academia militarizada en Puebla mantiene actividades pese a posible clausura

La Academia militarizada Ignacio Zaragoza mantiene sus actividades y su proceso de inscripción para todos los niveles a pesar del amago de clausura por parte de las autoridades educativas en la entidad poblana.

Las instalaciones ubicadas en la 17 Norte y 3 Poniente del Barrio de San Matías están abiertas y el personal que labora se presentó sin ningún inconveniente.

Los encargados aseguraron a la prensa que todavía no tienen una postura sobre lo anunciado por la Secretaría de Educación y será en próximos días si deciden hacerla pública.

Comerciantes de la zona afirmaron que por varios años no han visto algo irregular, puesto que los únicos que salen del plantel son los maestros quienes suelen vestir uniformes tipo militar, los cuales compran y vuelven al interior de la escuela.

Tal vez te interese: SEP clausurará Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

En tanto, los alumnos suelen entrar a las 6:30 horas y pocas veces salen, ya que algunos se quedan internados por decisión de sus padres.

Una de las comerciantes indicó que vive en una vecindad que colinda con las instalaciones de la academia, pero como cualquier otra escuela, se escucha las voces de los estudiantes sin nada anormal. “Pero no sabemos”, dice.

#Puebla 🪖 La Academia militarizada Ignacio Zaragoza mantiene actividades regulares ante el anuncio de una posible clausura, al mismo tiempo que siguen sus procesos de admisión para los diferentes niveles educativos



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/CaweWUwTVz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 28, 2026

En redes sociales, la reacción de las y los usuarios fue de sorpresa al asegurar que por años ha existido esta escuela y sería injusto su cierre.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué pasaría con los alumnos que acuden a clases a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Siguen inscripciones

Cada grupo está confirmado por menos de 20 estudiantes en cada nivel, por lo que se calculan más de 300 estudiantes en la escuela.

Al solicitar informes como un ejercicio periodístico, la academia informó que en preescolar brindan una formación escolar integral en la que destacan “alto nivel de aprovechamiento académico” y un “alto grado de disciplina”, sin mencionar ningún tipo de instrucción militar.

La inscripción supera los 5 mil 600 pesos, colegiaturas de 3 mil 450 pesos, seguro escolar de mil 898 pesos más el gasto de libros y plataforma educativa de más de 3 mil pesos.

En el nivel primaria, a los estudiantes los llaman cadetes y además de las actividades escolares y deportivas ofrecen clases de cetrería en la que aprenden a cazar con aves como halcones y águilas, lo mismo que el bachillerato y secundaria.

Entre los requisitos de ingreso llama la atención la petición de uniformes camuflados y botas, así como kits de campamento.

En ninguna de la publicidad que han compartido este próximo curso mencionan la educación militar como en redes sociales.

Sin embargo, en redes sociales todavía hay evidencia de cómo los menores acuden a campamentos en otras ciudades y desde el preescolar están rapados y con uniforme camuflado.

Editor: Renato León

Te recomendamos: