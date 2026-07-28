Pepe Chedraui entrega 8 mil despensas en Santa María Xonacatepec

Con la entrega de más de 8 mil paquetes alimentarios en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrendó su compromiso de atender la seguridad alimentaria de los grupos de atención prioritaria en cada punto de la capital poblana, esto a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

El alcalde reiteró que el programa Alimentación Imparable es completamente gratuito, por lo que exhortó a las y los beneficiarios a no entregar dinero a ninguna persona y a denunciar cualquier intento de cobro. Asimismo, pidió que, si conocen a alguien que no pudo acudir a recibir este apoyo, lo informen para brindarle atención de manera directa.

Destacó que esta estrategia se fortalece gracias al trabajo coordinado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para garantizar que los apoyos alimentarios lleguen a quienes más los necesitan.

De igual manera, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, resaltó el trabajo que a diario se lleva a cabo en la dependencia para cuidar y salvaguardar a las familias que más lo necesiten.

Con “Alimentación Imparable” se distribuyen, de forma gratuita, despensas con productos de la canasta básica para fortalecer la seguridad alimentaria en la capital al enfocarse en grupos como niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores.

En el evento estuvieron presentes el regidor Gabriel Biestro, presidente de la Comisión de Gobernación; la titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Vanesa López Silva; y la coordinadora de enlaces municipales de la Secretaría General de Gobierno, Claudia López Mazariegos. Asimismo, estuvieron el presidente auxiliar de Santa María Xonacatepec, José Luis Alberto Moreno; la presidenta del subsistema DIF de Santa María Xonacatepec, Gabriela Luna; y el inspector de San Miguel Xonacatepec, Gaudencio Jiménez.

De esta forma, el presidente municipal, Pepe Chedraui, garantiza la operación de los programas sociales como uno de los ejes prioritarios del Gobierno de la Ciudad.

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