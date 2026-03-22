Puebla impulsa bienestar femenino con jornada de salud y autocuidado

Con el objetivo de fortalecer el bienestar integral, la conexión con la naturaleza y la conciencia ambiental, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo un espacio de encuentro dirigido a las poblanas, en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Equinoccio de Primavera.

En este sentido, el alcalde expresó que el Gobierno de la Ciudad desarrolla diferentes políticas públicas a favor de las mujeres, siguiendo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, quienes han instruido seguir trabajando por el bienestar de este sector de la población.

Con la finalidad de no solo cuidar el bienestar espiritual, sino también la salud física y mental, el DIF Puebla Capital participó con una Jornada de Servicios Integrales ofreciendo mastografías, laboratorios, ultrasonidos, consulta general, psicológica, dental y nutricional.

Así como asesoría jurídica y módulos de afiliación a los programas de “Médico Imparable” y “Alimentación Imparable”. “Con dichas acciones se fortalece la unión familiar, contribuyendo al bienestar integral de las familias poblanas”, expresó el director del organismo, Jesús Alejandro Cortés.

Este evento reunió aproximadamente a mil asistentes en la Laguna de Chapulco, donde se desarrollaron actividades culturales, espirituales y de bienestar enfocadas en el autocuidado, la reflexión colectiva y el vínculo con la naturaleza.

Mientras que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, refirió que en el Gobierno de la Ciudad las mujeres están en el centro de la agenda pública, y eso se traduce en acciones concretas que reconocen su voz, necesidades y toman en cuenta las decisiones para la construcción de una sociedad más justa.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la relevancia de generar espacios que prioricen la salud y el bienestar de las mujeres:

“Para que ellas sigan siendo raíz y fuerza de nuestra sociedad, es fundamental garantizar su salud y bienestar. Y en ese esfuerzo, reconozco el compromiso y la sensibilidad de la señora MariElise Budib, presidenta del DIF municipal, por acercar estos servicios, porque cuidar de ustedes es una prioridad para este gobierno”, dijo.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la igualdad, la inclusión y la construcción de entornos seguros y saludables para todas las mujeres poblanas.

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