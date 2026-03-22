Tonantzin Fernández encabeza danzas por Equinoccio 2026

Con el objetivo de preservar y difundir la riqueza cultural de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, encabezó la peregrinación de danzas que partió de la Plaza de la Concordia hacia el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en la Gran Pirámide.

Como parte de las actividades del Equinoccio 2026, desde las 11:00 horas, cholultecas y visitantes se dieron cita en la Plaza de la Concordia para disfrutar de las presentaciones de los distintos grupos danzantes que participaron en esta edición. Posteriormente, se llevó a cabo la peregrinación, la cual transcurrió entre música y danzas hasta ascender al Cerro de los Remedios.

En este contexto, el director de Turismo, Erik Reyes Huitzil, destacó que esta edición del Equinoccio tiene un significado especial debido al sensible fallecimiento de Zoila Aurora Díaz Opengo, abuela de la presidenta municipal y reconocida impulsora de la danza en la región de Cholula, a quien se dedicó parte del ritual realizado en la cima de la zona arqueológica. Al respecto, Tonantzin Fernández agradeció este emotivo homenaje.

Durante el evento, se realizó el tradicional ritual al sol, que incluyó la repartición y recarga de cuarzos, así como la participación de danzantes y asistentes. En su mensaje, la presidenta municipal reiteró que para su administración es fundamental preservar las tradiciones y la identidad cultural del municipio, y agradeció la participación de las y los danzantes que se sumaron a esta celebración.

Finalmente, la presidenta municipal, junto con danzantes y asistentes, descendió de la zona arqueológica para continuar con las actividades culturales y artísticas programadas en el marco del Equinoccio 2026, previo al Ritual a Quetzalcóatl y la presentación del Grupo Bronco en la explanada del Parque Soria.

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