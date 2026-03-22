Zacatlán se suma a conmemoración del Día del Síndrome de Down

El Ayuntamiento de Zacatlán se sumó a las actividades para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, a fin de visibilizar, valorar y reivindicar la autonomía de las personas que viven con esta condición.
Cabe mencionar que es el cuarto año consecutivo que el Gobierno de Zacatlán colabora con esta causa social. A las actividades organizadas por la Asociación T21 Zacatlán-Jaal, se sumaron el DIF Municipal y el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), instancias que atienden a grupos vulnerables.
Durante esta jornada, se realizó una activa acción con una canción, se escucharon testimonios para visibilizar el contexto que viven las personas con síndrome de Down y, finalmente, todas y todos los asistentes participaron en una caravana.
Este día lleno de emotividad y un gran mensaje social fue gracias a Miriam López Carmona, de la Asociación T21 Zacatlán-Jaal.