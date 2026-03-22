Puebla conmemora 220.º aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Gobierno del Estado de Puebla conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García con una ceremonia oficial en el Parque Juárez, en la que se destacó su legado político y social.

Durante el acto, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo Huerta Espinoza, señaló que es fundamental mantener los principios de honestidad y compromiso para gobernar, como lo hizo el Benemérito de las Américas.

En su mensaje, destacó la trayectoria del exmandatario y su lucha por la igualdad, así como el respeto a los derechos humanos. Añadió que su legado se refleja en la promulgación de leyes, la defensa de la soberanía nacional y el establecimiento de un Estado laico.

A la ceremonia acudieron integrantes del gabinete estatal y del Congreso local, donde se colocó una ofrenda floral en memoria del expresidente mexicano.

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