Parque Flor del Bosque cerrará temporalmente por obras de rehabilitación

El Parque Flor del Bosque permanecerá cerrado temporalmente a partir del lunes 23 de marzo y hasta agosto, debido a trabajos de construcción y rehabilitación del proyecto Eco Parque “Pensar en Grande”, informó Convenciones y Parques.

De acuerdo con el organismo, las obras iniciaron el pasado 5 de febrero en la zona acuática y contemplan la rehabilitación de cabañas, caminos, módulos de servicios, cisternas, sanitarios e infraestructura hidráulica.

A partir del 23 de marzo, los trabajos se intensificarán con la intervención de áreas como la zona deportiva, estacionamientos, instalaciones eléctricas y espacios de mayor afluencia dentro del parque.

La directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, señaló que el cierre responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes ante el avance de las obras, así como para agilizar su ejecución.

Estas acciones forman parte del proyecto Eco Parque “Pensar en Grande”, impulsado por el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de fortalecer la infraestructura ambiental, recreativa y turística en la entidad.

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