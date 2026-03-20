Laura Artemisa atiende quejas por agua en el Centro Educativo Amalucan

Con el compromiso de garantizar el acceso al agua como un derecho, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo un diálogo con madres y padres de familia del Centro Educativo Amalucan, que alberga el Bachiller José Luis Rodríguez Alconedo, Preescolar Kabah y la Primaria Vicente Lombardo Toledano, quienes manifestaron su preocupación por los costos del servicio.

La titular de la dependencia indicó que la situación actual del suministro responde a decisiones del pasado que derivaron en la concesión del servicio a una empresa privada. “Hay que decirlo, haber concesionado el agua, mandarlo a una empresa y hacer del agua un negocio cuando es un derecho de todas y de todos tener agua, fue el peor error que se pudo haber cometido”, afirmó García Chávez.

Para brindar soluciones a la población, recordó que el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la adquisición de 15 pipas de agua para fortalecer el suministro en colonias con mayor necesidad, estrategia que contará con la coordinación de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura y el Ayuntamiento de Puebla.

Por otra parte, la secretaria de Bienestar explicó que el Programa de Obra Comunitaria contará este año con un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Destacó que el proyecto reconoce el papel clave de las mujeres en la administración de recursos, al asumir la función de tesoreras y garantizar que los proyectos respondan a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, subrayó los logros del gobierno estatal en beneficio de las familias, como la cancelación de la deuda del Museo Internacional Barroco por 8 mil millones de pesos para su transformación en la Universidad de las Bellas Artes, así como la pavimentación de 5 mil calles con apoyo de Petróleos Mexicanos.

Estas acciones se articulan con la política social del gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a garantizar bienestar y justicia social en todo el país.

En el marco de esta reunión, también se llevó a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión en beneficio de la comunidad escolar.

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