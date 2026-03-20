Congreso conmemora el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Congreso del Estado de Puebla conmemoró el 220 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, en una ceremonia realizada en la sede alterna del Poder Legislativo, con el propósito de destacar su legado como símbolo de legalidad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

Durante el evento, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, resaltó la trayectoria de Juárez, su origen indígena y su formación basada en el esfuerzo y la educación, así como su compromiso con la justicia y la soberanía.

“Benito Juárez nos enseñó que gobernar implica principios, honestidad y responsabilidad social; que las instituciones deben servir a todas y todos; que la ley no es un instrumento de poder, sino una herramienta de justicia, y que la política, ejercida con valores, puede transformar la vida de las personas”, subrayó Gaspar Ramírez.

En este marco, el legislador refrendó el compromiso de la LXII Legislatura de honrar la confianza ciudadana y trabajar por un estado más justo, digno y humano, donde el legado histórico se traduzca en acciones concretas.

Por su parte, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez subrayó que no se puede hablar de Juárez sin reconocer su firme defensa de la soberanía nacional. Destacó que su resistencia frente a la intervención extranjera simboliza que la patria no se rinde ni se negocia en favor de intereses externos.

Asimismo, el embajador Ramón Xilotl Ramírez, director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, enfatizó la relevancia histórica y diplomática de Juárez, particularmente en la consolidación del principio de no intervención en la política exterior de México.

Al acto protocolario asistió el diputado Marcos Castro Martínez, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez; así como el secretario general del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera; la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos; la titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez, y la coordinadora del Recinto Histórico de la Antigua Sede del Congreso del Estado, Rocío García Olmedo.

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