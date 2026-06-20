Ciclistas protestan en Puebla para exigir justicia por Cuitláhuac

Tras el asesinato de Cuitláhuac durante un presunto asalto para despojarlo de su bicicleta en la colonia Loma Linda, la tarde de este viernes al menos 80 ciclistas salieron a las calles de Puebla para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad para quienes utilizan este medio de transporte.

Desde las 15:30 horas, decenas de ciclistas comenzaron a concentrarse en la explanada del zócalo de Puebla para participar en una rodada-protesta que tendría como destino la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde entregarían un pliego petitorio a las autoridades.

Antes de iniciar la movilización, alrededor de las 16:20 horas, familiares y personas cercanas a Cuitláhuac lo recordaron como un hombre deportista, trabajador y comprometido con su familia. Señalaron que su asesinato evidencia la inseguridad que enfrentan diariamente los ciclistas en Puebla y la falta de condiciones para transitar de manera segura.

Posteriormente, colectivos y agrupaciones ciclistas iniciaron la rodada desde el zócalo de la ciudad. El contingente avanzó por la avenida Reforma y el bulevar 5 de Mayo con dirección a la Fiscalía General del Estado, donde los manifestantes lanzaron consignas como “Justicia para Cuitláhuac” y “No estamos todos“, en memoria de la víctima.

Te puede interesar: Acajete: denuncian presunta profanación y robo en tumbas del panteón

Durante la protesta, los participantes realizaron una representación simbólica de un ciclista fallecido, rodeado de telas rojas que simulaban sangre, como una forma de visibilizar la violencia que enfrentan quienes se trasladan en bicicleta.

Al llegar a la Fiscalía, los colectivos reiteraron su exigencia de que el crimen no quede impune y solicitaron acciones concretas para garantizar la seguridad de las y los ciclistas en la entidad.

Finalmente, los organizadores convocaron a una segunda rodada para las 21:00 horas de este viernes. El recorrido partirá del zócalo de Puebla con destino a la colonia Loma Linda, donde, en el cruce de la 63 E Oriente y la 12 Sur, colocarán una bicicleta blanca en memoria de Cuitláhuac y como símbolo de exigencia de justicia.

Te recomendamos: