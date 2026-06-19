Irán no recibirá “ni diez centavos”, advierte Donald Trump

El presidente Donald Trump afirmó que Irán buscó el acercamiento con Estados Unidos y advirtió que no recibirá fondos contemplados del acuerdo reciente para poner fin al conflicto bilateral.

A través de Truth Social, aseguró que las conversaciones no surgieron por presión estadounidense y sostuvo que Irán “no recibirá ni diez centavos” dentro de la implementación del acuerdo.

El mandatario también señaló que se respetarán los 60 días previstos en la segunda fase del pacto, sin ofrecer mayores detalles sobre el esquema financiero ni el avance de las negociaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los recientes ataques israelíes en Líbano y advirtió que tomarán medidas para proteger a sus aliados.

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Afirmó que EU tiene responsabilidad directa en los hechos y recordó que el cese de hostilidades en Líbano forma parte del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes.

Las declaraciones se producen luego de nuevos ataques israelíes en territorio libanés que dejaron al menos 18 personas muertas, en medio de un incremento de las tensiones regionales.

Por su parte, las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, previstas para realizarse en Bürgenstock, Suiza, fueron aplazadas tras los episodios de violencia en la frontera libanesa.

En paralelo, Israel reiteró que mantendrá operaciones militares en el sur del Líbano, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático entre Washington y Teherán.

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