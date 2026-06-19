Casa Blanca retrasa informe sobre vulnerabilidades en máquinas de votación

La Casa Blanca ha retrasado durante varios meses la publicación de un informe elaborado por la oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) que analiza posibles vulnerabilidades en las máquinas de votación utilizadas en Estados Unidos, según fuentes cercanas al asunto.

El documento, que se ha mantenido sin divulgarse en el contexto previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, describe debilidades técnicas que podrían ser mitigadas mediante actualizaciones de software.

De acuerdo con las mismas fuentes, el informe no concluye que estas vulnerabilidades hayan alterado resultados electorales, pero sí señala áreas de mejora en la seguridad de los sistemas de votación. Dentro de la administración, algunos funcionarios han expresado preocupación de que su publicación pueda afectar la confianza pública en el proceso electoral, especialmente entre votantes republicanos.

El debate interno también incluye desacuerdos sobre el alcance del informe y su relación con las afirmaciones previas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Mientras algunos sectores consideran que el análisis no respalda esas acusaciones, otros temen que pueda ser utilizado para presionar a los estados a adoptar sistemas alternativos como el voto en papel. Estas discusiones se han producido en paralelo a cambios en la dirección de la inteligencia nacional.

Funcionarios de la ODNI y asesores han insistido en la necesidad de atender las vulnerabilidades identificadas antes del ciclo electoral, aunque no está claro qué ocurrirá con el informe bajo la nueva dirección interina. Mientras tanto, la Casa Blanca ha reiterado que continúa trabajando con autoridades estatales y locales, así como con agencias como el FBI y la CISA, para reforzar la seguridad e integridad de los sistemas electorales en el país.

Editor: Edgar Espinoza

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