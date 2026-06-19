OOSL realiza operativo de limpieza tras festejos futboleros

Con el objetivo de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones para la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, implementó un operativo especial en distintos puntos de la capital, tras las concentraciones registradas la noche de ayer con motivo de los festejos por el encuentro de la Selección Mexicana.

En seguimiento a la instrucción del presidente municipal, Pepe Chedraui, de mantener una ciudad limpia y ordenada, las cuadrillas de LIMPIA realizaron labores de barrido manual, recolección de residuos y atención integral en diversos puntos estratégicos, destacando el Zócalo, la Avenida Juárez y calles del Centro Histórico.

Las acciones se desarrollaron antes, durante y después del encuentro deportivo, con la participación de personal operativo y Guardianes de la Ciudad, quienes llevaron a cabo el retiro de residuos sólidos urbanos, así como la limpieza y mantenimiento de contenedores soterrados, papeleras y botes de apoyo instalados en la zona para el mantenimiento de estos espacios de convivencia con orden, higiene y seguridad para residentes, comerciantes y visitantes.

El Gobierno de la Ciudad reconoce la participación responsable de las y los poblanos durante los festejos y reafirma su compromiso de fortalecer las acciones permanentes de mantenimiento urbano que contribuyen al bienestar colectivo y al cuidado de la imagen de Puebla.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia continuará con recorridos de supervisión y atención en vialidades y espacios públicos estratégicos, garantizando entornos dignos, funcionales y seguros para quienes viven y visitan la capital.

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