BBC enfrentará demanda de Donald Trump por 5 mil mdd

La BBC aseguró que se defenderá legalmente ante la demanda presentada por el presidente Donald Trump, quien reclama 5 mil millones de dólares por un reportaje en el que, según su equipo legal, se editaron sus palabras de manera engañosa. La cadena británica sostuvo que actuó bajo criterios editoriales legítimos y que no existe base legal para la acusación.

La demanda se originó tras la emisión de un episodio del programa Panorama, en el que se utilizó material de un discurso de Trump relacionado con los hechos del 6 de enero de 2021, cuando ocurrió el asalto al Capitolio. El exmandatario afirma que la BBC unió fragmentos separados de su discurso y omitió partes en las que llamaba a una protesta pacífica, lo que, según él, alteró el sentido original de sus palabras.

En su acción legal, Trump acusa a la BBC de difamación y prácticas engañosas, y presentó la demanda ante un tribunal en Estados Unidos. Sus abogados sostienen que el reportaje dañó gravemente su imagen pública y tuvo impacto político y mediático a nivel internacional, motivo por el cual exige una compensación económica millonaria.

Por su parte, la BBC reconoció errores editoriales en el montaje del material y retiró el reportaje de sus plataformas. Sin embargo, dejó claro que no aceptará el pago de indemnización y que enfrentará el proceso judicial para defender su independencia periodística y su derecho a informar sobre asuntos de interés público.

