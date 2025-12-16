San Andrés Cholula firma convenio para emergencias con animales

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con Parque Loro Puebla, con el objetivo de coordinar acciones para la atención de emergencias relacionadas con animales agresivos o fauna de gran tamaño.

La alcaldesa sanandreseña destacó que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, este acuerdo fortalece la capacidad de reacción del municipio mediante protocolos claros, apoyo técnico y la participación de personal especializado. Señaló que la prioridad es cuidar a las familias, a las y los visitantes, así como a los propios animales.

Asimismo, subrayó que el convenio también reconoce la labor de quienes integran el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, ya que los beneficios otorgados por Parque Loro Puebla representan un respaldo directo al bienestar del personal que diariamente sirve a la comunidad.

Por su parte, el titular de la SSPPC, Luis Flores Fierros, afirmó que la colaboración entre instituciones públicas fortalece la prevención y fomenta la participación comunitaria.

El Gobierno Municipal refrenda que la seguridad, así como el cuidado de la fauna y flora, es una responsabilidad entre autoridades, instituciones y ciudadanía, por lo que continuará trabajando de manera coordinada por el bienestar de San Andrés Cholula.

Te recomendamos: