SSC Puebla detuvo a 83 personas y recuperó 22 vehículos en una semana

Durante la última semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo hasta 11 personas en promedio al día y recuperó un estimado de tres vehículos a diario con reporte de robo.

De acuerdo con datos de la dependencia municipal, en dicho periodo detuvieron a 83 personas puestas a disposición del ministerio público y ocho más fueron remitidas al juzgado calificador.

Además, en la última semana la policía municipal pudo recuperar 22 vehículos que fueron robados.

En cuanto a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), la SSC reportó la atención de 4 mil servicios de auxilio.

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Asimismo, desplegó siete operativos centinela en los que revisó 486 vehículos, así como un operativo de alcoholímetro.

En el programa de seguridad Transporte Seguro revisaron 523 unidades del transporte público y en el operativo Angelópolis realizaron siete intervenciones.

La dependencia municipal reportó que en la última semana, en el operativo Unidos por ti, que se lleva a cabo con fuerzas estatales y federales, realizaron 724 intervenciones en establecimientos comerciales y 3 mil personas para reforzar contacto, proximidad social y prevención.

Los elementos municipales encontraron 471 gramos de sustancias ilícitas, además de ocho armas de fuego.

Editor: César A. García

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