Zócalo de Puebla tendrá transmisión de partidos, zona gamer y retas en Mundial

Durante el Mundial 2026 en el zócalo de Puebla habrá varias actividades además de la transmisión de los partidos de manera gratuita, entre ellos mini retas, futbolito humano y área de videojuegos.

El edil Pepe Chedraui Budib agradeció a los empresarios patrocinar estas actividades gratuitas para las y los asistentes y así disfrutar de la gran justa mundialista.

“Sabemos que muchos de nosotros no vamos a poder estar en el mundial, por lo que te agradezco por hacer esto posible y que sea un evento completamente gratuito con el apoyo de empresarios”, dijo.

#Puebla ⚽ Durante el Mundial 2026 en el zócalo de Puebla habrá varias actividades además de la transmisión de los partidos de manera gratuita, entre ellos miniretas, futbol humano y área de videojuegos.



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Jesús Salce, director de producciones y espectáculos de Xperiax abundó que tienen los permisos para reproducir los 50 partidos con un cupo de 500 personas en una pantalla a un costado de La Catedral.

“Sí elegimos a Puebla es porque hemos tenido el mayor apoyo de las y los empresarios poblanos, así como el apoyo del gobierno de la ciudad de Pepe Chedraui y todo su equipo”, comentó.

Explicó que se basan en experiencias con las marcas entre supermercados, taquerías y grupos ejecutivos, quienes financian dichas actividades. La zona de transmisión estará conformada por una tarima de 1.50 metros y la pantalla led de 6X3 metros.

#Puebla 🔴 El edil Pepe Chedraui agradeció a los empresarios patrocinar estas actividades gratuitas para las y los asistentes y así disfrutar de la gran justa mundialista.



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Las mini retas consisten en dos canchas en las que podrán jugar dos partidos a la vez, por lo que invitó a las familias a unirse para hacer equipo o con otros asistentes para participar.

Además, habrá la zona gamer con cuatro estaciones para poder jugar futbol en videojuegos y participar en partidos virtuales.

También habrá una lona con orificios para que la gente con cuatro oportunidades, si meten el balón recibirán obsequios, así como el futbolito humano.

Edil participa en intercambio de estampitas

Este domingo, el edil Pepe Chedraui al lado de la titular del Instituto Municipal de la Juventud, Carolina Cabrera, acudieron al zócalo de la capital poblana para intercambiar estampas del álbum del Mundial con jóvenes y sus familias.

El alcalde con colección en mano ayudó a algunos niños a conseguir las imágenes que les hacían falta para completar su colección.

Asimismo, encabezó la entrega de regalos de la rifa como balones, playeras de la Selección Mexicana y cajas de estampas para los presentes.

#Puebla 🎥 En el zócalo de Puebla, familias buscan las estampas que les faltan para llenar sus álbumes. En las actividades estará el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui.



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Editor: Renato León

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