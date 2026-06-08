Volcadura de camioneta provoca cierre en la Puebla-Orizaba

La tarde de este domingo, la volcadura de una camioneta mantiene el cierre de la autopista Puebla-Orizaba con sentido a Puebla, situación que genera largas filas de unidades varadas.

El hecho ocurre a la altura del kilómetro 147+400, en el puente de San Felipe. De acuerdo con testigos, una camioneta quedó completamente volcada debido a que el conductor viajaba a exceso de velocidad y realizó una mala maniobra.

El accidente generó largas filas de unidades en el lugar. Elementos de seguridad y la Guardia Nacional arribaron e iniciaron el cierre de la vialidad en espera de que paramédicos llegaran para verificar si había personas lesionadas.

Al cierre de esta edición, las filas de vehículos rebasan los dos kilómetros, por lo que algunos conductores han tenido que buscar vías alternas para llegar a sus destinos.

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