Capturan a un asaltante en Los Fuertes; identifican a dos más

Un hombre fue detenido por el delito de robo a transeúnte, dos asaltantes fueron identificados y un operativo fue implementado por los tres órdenes de gobierno, todo esto en la zona de Los Fuertes, para evitar la incidencia delictiva en el área.

En el transcurso del miércoles, un hombre identificado como Mariano N., de 20 años de edad fue detenido en el Parque Teleférico luego de ser señalado como responsable de asaltar a una mujer que se encontraba con sus dos hijas en los juegos de este espacio familiar.

Policías municipales actuaron de inmediato y lograron su arresto, además de que le fue encontrado un teléfono celular tipo Samsung con valor estimado en cerca de 13 mil pesos, mismo que había robado a la víctima momentos antes. El señalado fue presentado ante el Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte con violencia.

#Seguridad 🚓 En el parque Teleférico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, un hombre fue detenido en flagrancia luego de asaltar a una mujer que estaba jugando con sus dos hijas.



La Policía Municipal lo interceptó y puso bajo resguardo del Ministerio Público para su proceso… pic.twitter.com/IxSJGbYgol — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 15, 2026

Mientras tanto, en otro hecho similar, se logró identificar a Brandon Alexis N., de 16 años y Daniel N., de 17 años, como responsables de haber asaltado a una mujer que se encontraba con su amiga e hija en un picnic en Los Fuertes.

Hecho que previamente había sido difundido a través de redes sociales con un video donde se captó el actuar delictivo de estos jóvenes que ya cuentan con antecedentes por robos similares a transeúntes y transporte público.

A la par, este jueves se informó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han decidido implementar un operativo permanente denominado “Unidos Por Ti”, mismo que reunirá a elementos de la Policía Estatal Preventiva, Turística y Montada, en coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal de Puebla, para resguardar a las y los visitantes de esta zona turística.

Editor: Renato León

