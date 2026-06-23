Habitantes de San Diego Chalma toman presidencia auxiliar por disputa de pozo de agua

Este lunes, integrantes del Comité de Agua Potable de la junta auxiliar de San Diego Chalma, en Tehuacán, decidieron tomar de manera indefinida las instalaciones de la presidencia auxiliar con el objetivo de exigir que les sea devuelto el control de un pozo de agua y denunciar presuntas agresiones verbales por parte del presidente auxiliar, Ignacio Rodríguez Vargas.

El grupo de inconformes señaló que el conflicto surge desde hace unos meses a raíz de la administración de dicho pozo, después de que autoridades municipales avalaron que el presidente auxiliar asumiera su manejo. Sin embargo, la inconformidad de los usuarios y del comité provocó una asamblea comunitaria para determinar quién quedaría al frente de la operación del sistema.

En palabras del grupo de quejosos, antes de que se llevara a cabo dicha reunión, el edil auxiliar les informó que él administraría el pozo y que el pago de la energía eléctrica utilizada para el funcionamiento de las bombas quedaría a cargo del comité, gasto que anteriormente se cubría mediante las aportaciones de los usuarios.

A pesar de que la asamblea se había programado para el pasado viernes en la presidencia auxiliar, los vecinos acusaron que el propio presidente informó a la población que el encuentro había sido suspendido, situación que interpretaron como un intento de impedir el diálogo y la toma de acuerdos.

nte la falta de respuesta, los integrantes del comité advirtieron que tomarían las instalaciones si no existía un acercamiento con la autoridad auxiliar.

Los habitantes de San Diego Chalma solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Tehuacán para resolver la disputa y devolver al comité la administración del pozo. Señalaron que hasta el momento no existe ningún intento de diálogo, ya que las asambleas realizadas hasta ahora no han generado resultados.

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