Localizan a tres montañistas perdidos en el Citlaltépetl

Personal del Ayuntamiento de Atzitzintla logró la localización de tres personas durante la mañana de este miércoles, quienes se encontraban perdidos al realizar montañismo en el Citlaltépetl.

Elementos de la Dirección de Protección Civil, en coordinación con la Policía Estatal, realizaron labores desde la noche del martes para localizar a las tres personas que realizaban actividades de montañismo, después de que se recibiera el reporte correspondiente. Se implementaron recorridos de búsqueda en la zona de alta montaña.

Tras las labores, durante la mañana de este miércoles los excursionistas fueron localizados en el paraje conocido como “Cargaderos”, donde se verificó que se encontraban en buenas condiciones físicas.

El personal operativo brindó acompañamiento durante el descenso, garantizando que las tres personas regresaran de manera segura. Fueron atendidos por paramédicos minutos más tarde sin que presentaran algún daño físico, solo hipotermia por las condiciones climatológicas.

La Dirección de Protección Civil exhorta a quienes visitan la montaña a planificar sus recorridos, informar oportunamente sus rutas y horarios, así como atender las recomendaciones de seguridad para reducir riesgos durante sus actividades.

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