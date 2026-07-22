Habitantes de Atoyatenco protestan por detención de presidente auxiliar

Al filo del mediodía de este martes, un grupo de habitantes de la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, se manifestó afuera de las oficinas de la Casa de Justicia con el objetivo de exigir la liberación del presidente auxiliar Javier N., quien permanece detenido y en espera de la audiencia que definirá su situación jurídica al ser uno de los principales sospechosos de la muerte del abogado y comunicador Josué “N”, ocurrida la semana pasada.

En el marco de la protesta, familiares, amigos y pobladores estuvieron afuera de la Casa de Justicia por al menos cuatro horas mientras se desarrollaba la audiencia de vinculación a proceso por el delito de cohecho.

Los familiares de Javier N. solicitaron que se le garantice un juicio justo y pidieron que el edil auxiliar no sea utilizado como “chivo expiatorio” dentro de las investigaciones.

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Ante la protesta, autoridades solicitaron a los quejosos retirarse del lugar para no obstaculizar el desarrollo de las diligencias judiciales. Los manifestantes solo se replegaron, pero reiteraron que continuarán respaldando al presidente auxiliar y exigirán que no sea acusado de manera “injusta” por el asesinato.

Después de las 16:00 horas, el grupo de manifestantes se retiró del lugar. Sin embargo, señalaron que no quedarán conformes hasta ver a Javier N. libre, tras un delito que, según ellos, él nunca ocasionó.

Cabe recordar que, previo a la audiencia el pasado fin de semana, familiares de Javier N. levantaron las plumas de la caseta de cobro de la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, como medida de protesta por su detención.

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