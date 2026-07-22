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martes, julio 21, 2026
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Bimbo construirá nueva planta en Puebla capital 

Por:
Guadalupe Juárez
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Pepe Chedraui anuncia proyecto después de reunión con directivos de Grupo Bimbo.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, anunció que Bimbo construirá una nueva planta en la capital poblana con una inversión de mil 769 millones de pesos.

A través de redes sociales, el edil compartió la información tras una reunión con los directivos de Grupo Bimbo.

“Un proyecto que impulsará el desarrollo económico, la generación de empleos y reafirmará la confianza de las empresas en nuestra ciudad”, afirmó.

El alcalde la capital recordó que es una empresa con 80 años de historia y referente de la industria en nuestro país.

En 1949, la empresa abrió en la capital poblana una agencia de distribución para enviar sus productos al centro del país.

La empresa ha diversificado su producción y marcas, además de pan dulce, galletas, pasteles y botana, por lo que las autoridades municipales no han especificado el giro de la nueva planta.

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