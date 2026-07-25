Destacan legado de Gilberto Bosques en el Congreso de Puebla

Con el propósito de preservar la memoria histórica y reconocer el legado humanitario del diplomático poblano, el Congreso del Estado de Puebla, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, llevó a cabo la conferencia “Gilberto Bosques Saldívar y su Archivo Particular. Memoria diplomática, humanitaria y documental de México”.

En su participación, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la vocación docente de Gilberto Bosques Saldívar fue el origen de su compromiso con el servicio público y los valores humanistas que marcaron su actuación diplomática al salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido, respaldó el exhorto para que se difunda la vida del diplomático poblano y su legado entre la comunidad educativa, mediante estrategias pedagógicas y materiales didácticos, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan su ejemplo de justicia, solidaridad y defensa de la libertad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura, diputada Azucena Rosas Tapia, resaltó que el legado de Gilberto Bosques Saldívar trasciende su labor diplomática, al señalar que antes de ser funcionario fue maestro y humanista, convicciones que guiaron su defensa de la vida, la libertad y la dignidad de miles de personas.

Asimismo, subrayó que preservar sus archivos es mantener viva la memoria de un mexicano solidario y comprometido con los derechos humanos, para que las nuevas generaciones encuentren en su ejemplo un referente de valentía, empatía y servicio público con sentido humanista.

Al hacer uso de la palabra, Elsa Ruiz Betanzos, en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Pável Gaspar Ramírez, destacó el legado humanista de Gilberto Bosques Saldívar y llamó a difundir su historia entre las nuevas generaciones.

La conferencia fue impartida por Guillermo Sierra Araujo, director de Archivos del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien presentó una revisión del archivo particular de Gilberto Bosques Saldívar y explicó el valor histórico, diplomático y documental de los materiales que resguardan su labor en favor de miles de personas perseguidas durante la Segunda Guerra Mundial.

En este evento se contó con la presencia del director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado, Oscar Emilio Carranza León.

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