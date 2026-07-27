Laura Artemisa firma convenio con Pericos para impulsar deporte

“Es muy importante para nosotros fortalecer lazos con una de las ligas de mayor tradición en el béisbol de México y Puebla, es una gran oportunidad para impulsar la unidad familiar a través del deporte, por nuestros niños y niñas”, señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante la firma de un convenio de colaboración con directivos de Pericos de Puebla.

Laura Artemisa García explicó que el propósito es hacer sinergia para fortalecer e impulsar este deporte para que niñas, niños y jóvenes hagan uso de las instalaciones, además de ser parte de diferentes actividades, como visitas guiadas, que se realicen entre la Secretaría de Bienestar y Pericos de Puebla.

Como parte de este convenio, se otorgarán 300 boletos para asistir a un partido de Pericos de Puebla, además se realizarán visitas guiadas para niñas y niños al Estadio Hermanos Serdán, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a esta tradición deportiva, indicó Laura Artemisa García.

“Nosotros como parte del Gobierno del Estado y la Secretaría que encabezo entendemos que el bienestar se construye desde diferentes trincheras y para nosotros es muy importante seguir las indicaciones del gobernador Alejandro Armenta en este sentido”.

Laura Artemisa García explicó que el béisbol es una de las grandes tradiciones deportivas en Puebla, porque representa un espacio de identidad y orgullo comunitario. Con este convenio se busca que las nuevas generaciones encuentren en el rey de los deportes una vía de integración, disciplina y convivencia familiar para reforzar el tejido social.

“Me recuerda a mi papá, quien era un gran fanático del béisbol y traemos mucho de este deporte en la sangre”, compartió Laura Artemisa García, al destacar el valor sentimental y cultural que este deporte tiene en la vida de las familias poblanas.

Además, la maestra Laura Artemisa García recibió la invitación para lanzar la primera bola en el juego programado para el próximo 30 de julio.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de trabajar desde las causas a través del deporte, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

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