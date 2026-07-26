Poblanos en Nueva Jersey reciben apoyo médico gratuito

Con el propósito de acompañar y cuidar el bienestar de las familias que viven en Estados Unidos, la Casa de Representación “Por Amor a Puebla” en Passaic, Nueva Jersey, facilita el acceso a servicios médicos preventivos, estudios de diagnóstico y orientación especializada sin costo, mediante el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM). Esta acción forma parte del trabajo del Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, bajo la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Casa de Representación “Por Amor a Puebla” brinda un espacio de apoyo para que la comunidad pueda acceder a acciones preventivas, detección oportuna de padecimientos y canalización a servicios especializados, con el objetivo de atender sus necesidades de manera cercana.

La presidenta y fundadora de la Fundación Únete, Irma Hernández, informó que el lugar cuenta con áreas acondicionadas para estudios de papanicolaou, toma de muestras y promoción de la salud, además de acciones para detectar cáncer de mama, cervicouterino, próstata y colon, así como enfermedades crónico-degenerativas mediante pruebas de glucosa, presión arterial y perfil de lípidos.

La doctora Irma Hernández destacó que la alianza con el IPAM permite brindar atención médica gratuita a la comunidad poblana en el exterior, al atender las dificultades que pueden limitar el acceso a la prevención y generar alternativas para el cuidado oportuno.

En caso de detectar resultados anormales, la Fundación Únete canaliza a las y los pacientes a hospitales de primer nivel en Nueva Jersey para recibir seguimiento y tratamiento sin costo. Como resultado de esta colaboración, se han otorgado más de 700 atenciones médicas y detectado cinco casos de cáncer, cuyos pacientes recibieron atención especializada.

El empresario poblano migrante en Nueva York, Alfonso López Campos, reconoció el trabajo de la Casa de Representación “Por Amor a Puebla” y la Fundación Únete, al señalar que estas acciones representan un respaldo para las familias que radican en Estados Unidos y fortalecen sus vínculos con el estado.

Asimismo, Rosbalt Arista Jiménez, representante de la comunidad poblana en Nueva York, invitó a las personas interesadas a acercarse a la Casa de Representación “Por Amor a Puebla” para conocer los servicios disponibles y acceder a las acciones preventivas que se ofrecen.

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