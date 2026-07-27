Armenta destaca administración de tesoreras en Obra Comunitaria

“En Puebla también es tiempo de mujeres, por eso los comités de obra comunitaria están integrados 100 por ciento por tesoreras, porque cuando ellas administran, le va mejor al pueblo”, enfatizó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante las giras de trabajo por Chignahuapan e Ixtacamaxtitlán, donde refrendó que su administración es aliada de las poblanas, con acciones que fortalecen su participación, confianza y bienestar.

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que el pueblo organizado administra los recursos con responsabilidad y señaló que el Programa de Obra Comunitaria representa un ejemplo de participación ciudadana. Destacó que esta estrategia, alineada con la visión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece la capacidad administrativa de las mujeres en sus comunidades y reconoce su liderazgo.

“Ahora tenemos a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, mujer investigadora que ama la tierra, el planeta y que hace un gran trabajo por México y que quiere mucho a Puebla”, expresó el gobernador.

Mediante este programa se ejecutan obras de infraestructura básica, redes de agua potable y drenaje, mejora de escuelas, Casas de Salud, Casas de Cultura, plazas públicas y caminos sacacosechas. Además, el Gobierno del Estado incorporará la reparación de patrullas y ambulancias, con el propósito de respaldar a los ayuntamientos sin sustituir sus responsabilidades.

Durante la gira por ambos municipios, el gobernador destinó 19.3 millones de pesos para 77 proyectos prioritarios en beneficio de 65 comunidades de seis municipios. Recordó que en 2025 el Programa de Obra Comunitaria contó con un presupuesto de mil 48 millones de pesos para 4 mil 300 acciones; en 2026 dispone de mil 500 millones de pesos para 6 mil proyectos y, para 2027, la inversión ascenderá a 2 mil millones de pesos, con apoyo al sector artesanal desde las cabeceras municipales hasta las rancherías.

Como parte del impulso al sector primario, Armenta Mier entregó 819 apoyos por 13 millones de pesos mediante los programas Insumos Estratégicos, Certificados de los Servicios para la Competitividad, Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias y Seguridad para el Campo–Módulos de Maquinaria, con beneficio para miles de familias poblanas. “Si combatimos la pobreza, generamos empleos y la gente gana más en el campo por su trabajo, se va a dedicar a trabajar y no van a caer en las redes de la delincuencia”, afirmó.

El deporte es política de Estado, en beneficio de niñas, niños y jóvenes, como parte de la estrategia federal de Atención a las Causas, por lo que el gobernador inauguró la remodelación del Estadio Ajolotes en Chignahuapan, un espacio digno para la práctica de fútbol, béisbol, atletismo y básquetbol. Jara Marany destacó que anteriormente el inmueble presentaba condiciones deficientes y ahora ofrecerá mayores oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento deportivo. Por su parte, Margarita López agradeció la entrega de fertilizante, al señalar que permitirá elevar el rendimiento de sus cultivos, y reconoció la sensibilidad del Gobierno del Estado hacia las necesidades de los pueblos originarios, con recursos administrados y proyectos liderados por mujeres.

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