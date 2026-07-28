Célula de Bienestar Animal atenderá a mil 500 seres sintientes

Hasta mil 500 seres sintientes domésticos rescatados de situaciones de maltrato y crueldad podrán recibir resguardo, atención médica especializada y un espacio digno en la Célula de Bienestar Animal que construye el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán. Este proyecto, promovido por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, responde a una visión humanista que reconoce la protección de los animales como parte del bienestar integral de la sociedad.

La creación de este espacio tiene su origen en la agenda legislativa que el hoy gobernador Alejandro Armenta impulsó como senador de la República, donde promovió iniciativas en favor de la bioética, la protección del planeta y el respeto hacia los seres sintientes. Entre ellas destaca la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe el uso de animales en pruebas para productos cosméticos, así como la modificación al artículo 4.º constitucional, que fortalece la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano.

El director general del organismo, Carlos Ochoa Rodríguez, destacó que el gobernador Alejandro Armenta ha impulsado durante su trayectoria en el servicio público iniciativas enfocadas en la protección de los derechos del planeta y los seres que lo habitan. Señaló que una política pública planteada para el bienestar animal hoy se convierte en una realidad.

La Célula de Bienestar Animal representa la evolución de esos principios hacia una política pública tangible. El complejo contará con clínica médica veterinaria, áreas de cuarentena y espacios especializados para perros, gatos, aves, bovinos y equinos, diseñados para proporcionar atención integral, recuperación y resguardo bajo criterios de bienestar animal y con las condiciones que ha instruido la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, para garantizar un trato digno a cada ejemplar.

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