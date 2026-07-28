CAPCEE amplía sedes de la USEP en Izúcar y Tepexi

Con la finalidad de continuar con el impulso para el desarrollo de espacios educativos de calidad en Puebla, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) avanza en el desarrollo de las segundas etapas de las sedes regionales de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) Izúcar de Matamoros y Tepexi de Rodríguez.

A través de estas obras, el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier, fortalecerá la formación de las y los jóvenes que cursan sus estudios en las licenciaturas de Médico Cirujano y Enfermería en las sedes regionales de la USEP, a través de más lugares para impartición de clases, así como áreas de esparcimiento para su pleno desarrollo.

Con respecto a la segunda etapa en USEP Izúcar de Matamoros, esta tendrá nuevas aulas didácticas, módulos sanitarios, un aula magna, áreas para prácticas como consultorio, laboratorios de promoción de ginecología, urología y sala de parto; además de una biblioteca, laboratorio de cómputo, área para el profesorado, cancha de usos múltiples, entre otras instalaciones para diferentes servicios.

En tanto, la sede de Tepexi de Rodríguez tendrá nuevas aulas didácticas, módulos sanitarios, un auditorio, laboratorios, sala de juntas, oficinas administrativas, espacios para el profesorado, biblioteca, laboratorio de cómputo y cancha de usos múltiples y plaza cívica, además de la red de instalaciones.

Con ello, el CAPCEE sostiene el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de desarrollar espacios educativos dignos, seguros y modernos, que fortalecen la educación de calidad para el pleno crecimiento académico y humano de las y los jóvenes poblanos.

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